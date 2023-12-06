Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

A Ostuni si aprono le porte de “La Villa Incantata” che illuminerà le feste di Natale dall’8 dicembre al 7 gennaio. Un grande e magico parco luminoso installato nella spettacolare cornice della villa comunale Sandro Pertini, che diventa per la prima volta “La Villa Incantata”.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della rassegna Estensioni Music & Light Festival 2023, ideata e organizzata da Idea Show, quest’anno giunta alla sua III edizione, con il sostegno del Comune di Ostuni e di Regione Puglia e PugliaPromozione. Uno spazio dove potersi abbandonare alle più dolci emozioni natalizie, accolti tra luci, musica e spettacoli, oltre che una passeggiata incantata per grandi e piccini nel cuore di Ostuni.

Ricchissimo il programma di iniziative e spettacoli. L’accensione inaugurale è attesa per venerdì 8 dicembre alle ore 18.00, alla presenza del sindaco Angelo Pomes e degli organizzatori dell’iniziativa artistica, con l’animazione della “Popular Band”.

Il parco sarà poi accessibile, con ingresso gratuito, tutti i giorni fino al 7 gennaio, dalle 16.30 alle 23.00, con mercatini natalizi e spettacoli dal vivo.

Si parte appunto l’8 dicembre, nel giorno dell’Immacolata, con la canzone napoletana della “Popular band”, una formazione di musicisti pugliesi composta da un quintetto di strumenti musicali tipici della tradizione italiana. Domenica 10 dicembre, spazio alla musica blues e soul del “Trio Delta Blues”; sabato 16 dicembre Silvio Gioia propone il suo teatro delle ombre, uno spettacolo che è un susseguirsi di scene sviluppate con diverse tecniche di teatro d’ombre, dal gioco con le mani delle ombre cinesi, al coinvolgimento dell’ombra di tutto il corpo che si trasforma creando diversi personaggi. Un’occasione per “bambini di tutte le età” di vivere un’esperienza fantasiosa condotta dalla semplicità del gioco delle ombre: una lampadina, un corpo e un telo.

Il giorno successivo, domenica 17, spazio nuovamente alla musica, stavolta quella folk del “Marisa Conte quartet”. “La Villa Incantata” è anche teatro di strada, e così sono previsti diversi grandi appuntamenti con trampolieri, imbonitori e giocolieri: sabato 23 dicembre, ci sarà il giocoliere “Il grande Lebusky”; mercoledì 27 il mimo Saeed Fekri; venerdì 29 dicembre lo spettacolo sui trampoli di “Silvano show”, per chiudere sabato 30 con il clown “Robertino”.

Tutti gli eventi e gli spettacoli sono a ingresso libero e gratuito e hanno inizio a partire dalle ore 18.30.

E poi ogni fine settimana, dal venerdì alla domenica, e durante i giorni festivi, gli immancabili mercatini natalizi, con le postazioni che ospiteranno dolci e gastronomia locale insieme alle eccellenze dell’artigianalità per fare o per farsi un regalo unico a Natale.

Importante anche l’attenzione al palato: ci sarà spazio per la degustazione di tante prelibatezze, con un occhio di riguardo per la valorizzazione dei prodotti tipici, sempre restando ovviamente nella tradizione e nel clima del Natale.