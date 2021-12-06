Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri:



Nell’ambito dei quotidiani controlli del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Bari Centro, nei vari quartieri della città, i militari della Stazione di Bari Scalo, durante un servizio straordinario svolto unitamente a militari della Compagnia di Intervento Operativo dell’11° Reggimento “Puglia” e finalizzato a garantire una maggior presenza ed efficacia dell’azione di contrasto ai reati predatori e di spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto una giovane coppia per detenzione di droga.

I Carabinieri della Stazione di Bari Scalo, già resisi autori di 2 operazioni di servizio nel corrente mese contro lo spaccio giovanile nelle vie dello shopping, presidiando le vie del quartiere Libertà, hanno notato un sospetto via – vai dall’abitazione dei predetti, decidendo di procedere ad un controllo. I ragazzi, vistisi i Carabinieri alla porta, hanno tentato di prender tempo evitando il loro ingresso e chiamando subito il legale di fiducia a presenziare alle operazioni. Le successive attività di perquisizione, però, hanno confermato i sospetti, permettendo ai militari di rinvenire, occultati in un mobile 11,7 kg circa di marijuana etichettata con le diverse “fragranze” e suddivisa in buste sottovuoto e barattoli, 24 g circa di hashish, bilancini per la pesatura della droga e attrezzatura per il suo confezionamento, documentazione contabile afferente all’illecita attività di spaccio dello stupefacente.

Alla luce del quadro indiziario, che presumeva una fiorente attività di spaccio svolta dalla coppia, i militari hanno proceduto all’arresto, sequestrando quanto sopra descritto e sottoponendo i 2, su disposizione del magistrato di turno, agli arresti domiciliari. Dopo la convalida dell’arresto, il GIP ha deciso di sottoporre il solo ragazzo alla misura cautelare dell’obbligo di dimora.