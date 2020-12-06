Problemi di salute per il neo assessore regionale alla Cultura e al Turismo, Massimo Bray. A darne notizia è lui stesso. «Care amiche e cari amici, andrò dritto al punto: devo dirvi che ho un problema alla vista e, per qualche tempo, dovrò tenerlo sotto controllo- scrive su Facebook il direttore generale della Treccani-. È qualcosa che, da una parte, mi preoccupa personalmente e, dall’altra, mi porta a pensare alle responsabilità legate al mio ruolo da assessore alla Cultura e al Turismo in Puglia, e a come affrontarle. In questi giorni approfondirò le cause del problema, per valutarne le conseguenze».

L’esponente della Giunta regionale pugliese si dice fiducioso: «Il disturbo potrebbe evolversi in un certo modo, ed essere risolvibile in un breve periodo. Dovrò affrontare, come suggerito dai medici- prosegue l’ex ministro-, un periodo lontano dalla tecnologia digitale. Per questo, nei prossimi giorni, non potrò rispondere ai vostri messaggi e ai vostri commenti sui social media. Smartphone e tablet dovranno restare per un po’ nello zaino. Sulla situazione terrò costantemente aggiornato il presidente Michele Emiliano, gli assessori, i responsabili della Regione- conclude Bray-, con cui abbiamo fin da subito iniziato un lavoro sinergico e appassionato, e tutti voi. Potete capire la mia sofferenza nello scrivere questo post, ma credo che un rapporto di fiducia si costruisca sulla trasparenza e sul sostegno reciproco».

Dalla redazione di Noi Notizie giunga un grande in bocca al lupo all’assessore regionale alla Cultura.