Di seguito un comunicato diffuso da Aeroporti di Puglia:

Aeroporti di Puglia comunica che dal prossimo 27 giugno 2020 la compagnia aerea DAT Volidisicilia avvierà due nuovi collegamenti da Brindisi verso Palermo e Catania. L’operativo prevede una frequenza settimanale, ogni sabato, e sarà effettuato dal 27 giugno fino al 5 settembre.

“I collegamenti con Palermo e Catania – dichiara Tiziano Onesti, Presidente di Aeroporti di Puglia – rappresentano una novità assoluta per l’Aeroporto del Salento di Brindisi. Il Piano strategico di Aeroporti di Puglia attribuisce particolare importanza all’attivazione di rotte, non solo internazionali, da/per aree con elevato potenziale di traffico. La Sicilia rientra sicuramente tra queste. Connessioni non solo verso le tradizionali destinazioni domestiche rappresentate dai grandi centri – Roma e Milano in primis -, ma anche verso il Sud e tra il Sud, sensibili a mettere in relazione diretta, comoda ed economica, aree che esprimono flussi di mobilità, per così dire trasversali, di grande interesse. Ancora una volta Aeroporti di Puglia si mostra attenta a cogliere opportunità di sviluppo inedite sia nel turismo che negli scambi commerciali collegando direttamente due terre con brand fortissimo quali sono Puglia e Sicilia”.

L’ing Luigi Vallero Direttore Generale della DAT Volidisicilia dice: “Il nostro investimento in Sicilia è molto importante perché l’operazione coinvolge fino a 4 aeromobili che operano più di 7 mila voli all’anno trasportando oltre 250 mila passeggeri. La nostra volontà è di crescere in Italia nei prossimi anni, ecco perché a partire dal prossimo giugno apriremo un volo tutti i sabati da Brindisi verso Palermo e Catania. Siamo sicuri che questi due nuovi collegamenti, in prima assoluta, rafforzeranno i flussi turistici tra due delle regioni italiane con il maggior potenziale di sviluppo. I notevoli sforzi commerciali dell’ultimo anno, gli ottimi rapporti costruiti con la filiera turistica dei tour operator e degli agenti di viaggi, e una politica tariffaria particolarmente vantaggiosa sono per noi motivo di forte ottimismo per l’andamento del traffico che prevediamo su queste due direttrici.”

DAT, è una compagnia aerea danese fondata nel 1989 da Kirsten e Jesper Rungholm e che quest’anno ha festeggiato i suoi 30 anni. Oggi la DAT trasporta oltre un milione di passeggeri l’anno con una flotta composta da più di 20 aerei ed è uno dei principali vettori aerei europei che utilizza in flotta gli aeromobili della famiglia ATR ed opera con voli di linea e charters in diverse nazioni europee in particolare Danimarca, Norvegia, Scozia e Germania. La DAT, con il marchio Volidisicilia, dal 1° Luglio 2018 opera in Sicilia con il marchio DAT Volidisicilia come assegnataria per i prossimi quattro anni dei collegamenti in Oneri di Servizio Pubblico tra la Sicilia e le isole minori di Lampedusa e Pantelleria.