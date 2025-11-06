rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

6 Maggio 2026
Terremoto in Friuli, cinquanta anni: il disastro e la ricostruzione esemplare La sera del 6 maggio 1976 il sisma di magnitudo 6,5: quasi mille morti

Taranto: tre donne alla guida del Cipep Comitato

6 Novembre 2025
IMG 20251106 WA0017

Di seguito il comunicato:

Di fronte ai dati allarmanti del Rapporto ASviS 2024, che segnala in Italia un tasso di abbandono scolastico tra i più alti d’Europa, l’associazione Colturazione annuncia la nascita del Comitato Provinciale di Taranto per promuovere inclusione, parità, educazione e lotta alla povertà.
Il Rapporto ASviS in questione rappresenta la pubblicazione principale dell’Alleanza per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile in Italia ed evidenzia che il 16,5% degli studenti italiani (con punte del 21,1% in Sicilia, seguita da Puglia, Campania e Calabria) lascia la scuola senza diploma.
Le cause di questo fenomeno sono molteplici: povertà, difficoltà familiari, carenza di infrastrutture e insegnanti, offerta formativa inadeguata e difficoltà di accesso alle risorse educative (in particolare nelle regioni del Sud Italia).
Le categorie più vulnerabili sono gli studenti meridionali, gli alunni stranieri e coloro che frequentano gli istituti professionali. L’abbandono scolastico è più frequente tra i maschi nonché tra chi proviene da contesti familiari difficili come quelli privi del necessario supporto psicologico ed educativo.
La povertà e l’esclusione sociale, strettamente interconnesse, alimentano un ciclo di disuguaglianza che limita le opportunità di crescita, apprendimento e sviluppo delle nuove generazioni. Contrastare questo fenomeno è una priorità per garantire un’educazione di qualità a tutti e per costruire una società più giusta e solidale.
In questo contesto, Colturazione (movimento culturale nato intorno al manifesto nazionale ideato dall’avvocato pugliese Angelo Lucarella) intende fare la propria parte creando uno spazio di confronto e azione. L’obiettivo è coinvolgere istituzioni, scuole, università, associazioni e cittadini in un percorso comune. Il CIPEP jonico, pertanto, si propone come  laboratorio di idee e progettualità destinato a promuovere pari opportunità educative, sensibilizzare la comunità e proporre interventi concreti per contrastare l’abbandono scolastico.
Il comitato lavorerà in sinergia con tutti gli attori del territorio per sviluppare iniziative di sensibilizzazione, creare reti di supporto tra istituzioni locali e monitorare le politiche educative provinciali, con l’obiettivo di ridurre le disuguaglianze e valorizzare le potenzialità dei giovani.
Coordinato da Mary Lenti, Agata Battista e Giulietta Marangi (tra le socie fondatrici di Colturazione) il CIPEP avrà anche una funzione tecnica e consultiva aperta alla partecipazione di membri esterni.
L’associazione Colturazione, quindi, rinnova così il suo impegno a favore della comunità, nella convinzione che solo attraverso la collaborazione e la condivisione di responsabilità si possa costruire un futuro migliore per le nuove generazioni.

Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 2026 05 06 alle 15.53.07

“Felicità”, girata a Polignano a Mare la nuova serie tv polacca Sarà in onda su Telewizjapolska

FB IMG 1778079600553

Morte di Evaristo Beccalossi, che giocò nel Barletta "Tanto caro alla nostra comunità"

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione