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Liberaldemocratici: Puglia, eletta la segreteria regionale Nei giorni scorsi

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Di seguito il comunicato:

L’ Assemblea regionale del partito Liberaldemocratico lo scorso 25 ottobre ha eletto all’unanimità Matteo Viggiani primo segretario regionale del partito in Puglia. Con il segretario regionale formate anche la segreteria e la direzione regionale. Ampia la rappresentanza della provincia ionica dove il partito, guidato a livello nazionale dell’On.le Luigi Marattin, registra un significativo radicamento. A Taranto, in particolare, il partito si è presentato per la prima volta alle ultime elezioni amministrative riuscendo ad eleggere un proprio consigliere comunale, Antonio Quazzico, e ha acquisito la presidenza della partecipata Infrataras Kyma Servizi con l’ avv. Paola Tagariello. Pur potendosi definire a tutti gli effetti una sorta di start-up il partito a Taranto ha già avviato un significativo radicamento, al momento con il coordinamento di Fabrizio Manzulli , già vice sindaco, e la presenza nel direttivo nazionale di Giammaria Zilio. Questi i componenti, e relative deleghe, dei tarantini eletti nella segreteria regionale:
– Cecafosso Giovanni
– ⁠Tagariello Paola
– ⁠Zilio Giammaria
Rispettivamente con delega:
– Agricoltura, Turismo, Economie del Mare, Tutela e Valorizzazione del Territorio
– ⁠Giustizia e Diritti Civili
– ⁠Aree Regionali di Sviluppo Economico, Infrastrutture e innovazione digitale
Questi invece i nomi relativi alla Direzione regionale
– Caramia Marco
– ⁠Carrieri Massimo
– ⁠Di Magli Piermichele
– ⁠Manzulli Fabrizio
– ⁠Shtembari Sabrina
– ⁠Simeone Carmine

Una delegazione ampia e qualificata che saprà colmare quel deficit di rappresentanza che penalizza da tempo.la provincia ionica.
Il percorso verso il completamento delle strutture territoriali prevede la celebrazione dei congressi provinciali. A Taranto è previsto che ciò si completi entro la fine del mese di novembre.

 


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