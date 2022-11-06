Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 06 novembre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 252
Provincia di Bat: 57
Provincia di Brindisi: 106
Provincia di Foggia: 80
Provincia di Lecce: 226
Provincia di Taranto: 115
Residenti fuori regione: 8
Provincia in definizione: 0
12.670
Persone attualmente positive
162
Persone ricoverate in area non critica
10
Persone in terapia intensiva
1.503.824
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 491.334
Provincia di Bat: 129.736
Provincia di Brindisi: 145.355
Provincia di Foggia: 213.737
Provincia di Lecce: 317.670
Provincia di Taranto: 206.602
Residenti fuori regione: 16.068
Provincia in definizione: 5.174