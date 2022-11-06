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Puglia: 1525676 positivi a test corona virus, incremento di 844 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

6 Novembre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 06 novembre 2022

844

Nuovi casi

6.780

Test giornalieri

0

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 252
Provincia di Bat: 57
Provincia di Brindisi: 106
Provincia di Foggia: 80
Provincia di Lecce: 226
Provincia di Taranto: 115
Residenti fuori regione: 8
Provincia in definizione: 0
12.670

Persone attualmente positive

162

Persone ricoverate in area non critica

10

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.525.676

Casi totali

13.038.325

Test eseguiti

1.503.824

Persone guarite

9.182

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 491.334
Provincia di Bat: 129.736
Provincia di Brindisi: 145.355
Provincia di Foggia: 213.737
Provincia di Lecce: 317.670
Provincia di Taranto: 206.602
Residenti fuori regione: 16.068
Provincia in definizione: 5.174

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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