Az Picerno-Taranto 2-1, Fidelis Andria-Monopoli 1-1, Virtus Francavilla Fontana-Audace Cerignola 1-1. Risultati delle partite riguardanti squadre pugliesi nella giornata odierna nel campionato di calcio di serie C girone C, una giornata in cui il Catanzaro ha sconfitto il Crotone 1-0 ed in cui, in Acr Messina-Monterosi, il portiere dei siciliani Lewandowski (sì, come il centravanti del Barcellona) ha segnato dalla sua area: traiettoria di novanta metri. In classifica:, Catanzaro al comando con 32 punti, Pescara 29, Crotone 28, Monopoli con il Latina a quota 18, Audace Cerignola 16. Le altre pugliesi: Foggia 14 pin (domani il posticipo con l’Avellino, Taranto e Virtus Francavilla Fontana 13. Fidelis Andria al diciottesimo ed ultimo posto con 8 punti.

Serie D girone H: fra i risultati odierni Barletta-Afragolese 2-0, Cavese-Bitonto 1-0, Città di Fasano-Casarano 2-0, Matera-Brindisi 2-1, Molfetta-Gravina in Puglia 1-0, Nardò-Martina 0-0, Team Altamura-Lavello 3-0. In classifica: Cavese in testa con 23 punti, Fasano 21, terzetto pugliese (Barletta, Brindisi e Nardò) 18, Casarano 17, Team Altamura 16. Le altre pugliesi: Martina 12 punti, Molfetta 10, Bitonto 8, Gravina in Puglia. Ultimo posto, il diciottesimo, per la Puteolana a quota 6.