Allerta rossa per la parte settentrionale della Puglia, come da bollettino di aggiornamento della protezione civile risalente alle 5,25 (immagine home page).
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie sulla Puglia settentrionale. Venti: da forti a burrasca da nord-ovest, con raffiche fino a burrasca forte sulle coste settentrionali.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.