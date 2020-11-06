I ladri sono entrati da una finestra. Hanno rotto la cassa, hanno tentato di portare via un impianto multimediale allestito nell’area archeologica di via Marche a Taranto. Di fronte al tribunale, a due isolati dalla polizia. L’insediamento archeologico non è stato danneggiato.

(foto: si ringrazia Omega news)

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Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri:

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Molfetta nella nottata di ieri hanno arrestato un 18nne ed un 20nne, entrambi Molfettesi, per tentato furto aggravato, oltraggio e resistenza a P.U.

Alle precedenti ore 02:00 circa, 3 individui, hanno tentato un furto presso la caffetteria “Twenty two” di corso Margherita. Erano intenti a forzare la saracinesca del locale, quando la segnalazione di un cliente e il tempestivo intervento di una pattuglia, hanno consentito ai Carabinieri di sventare il furto.

Giunta la chiamata, infatti, i carabinieri si sono precipitati sorprendendo i tre ancora sul posto. Due di loro sono stati subito bloccati, mentre il terzo è riuscito a scappare. Uno dei due tuttavia non rassegnandosi al fallimento del furto, e consapevole che sarebbe stato portato presso la caserma, ha opposto resistenza, cercando di sfuggire alla cattura. Gli uomini dell’Arma sono tuttavia riusciti a portare entrambi in caserma e procedere nei loro confronti, arrestandoli, e mettendoli a disposizione dell’A.G., che oggi, con rito direttissimo li ha giudicati colpevoli e sottoposti entrambi agli arresti domiciliari.