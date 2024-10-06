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Maltempo: la Puglia centrosettentrionale e parte dell’Umbria in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

6 Ottobre 2024
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La Puglia centrosettentrionale e l’Umbria oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile).

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 14. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o breve temporale, sulla Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

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