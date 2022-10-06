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Cosenza-Casarano 1-5: salentini alla fase nazionale playoff Calcio serie C

Puglia: 1486282 positivi a test corona virus, incremento di 1365 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

6 Ottobre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 06 ottobre 2022

1.365

Nuovi casi

9.258

Test giornalieri

2

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 466
Provincia di Bat: 85
Provincia di Brindisi: 130
Provincia di Foggia: 172
Provincia di Lecce: 329
Provincia di Taranto: 169
Residenti fuori regione: 10
Provincia in definizione: 4
13.277

Persone attualmente positive

125

Persone ricoverate in area non critica

7

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.486.282

Casi totali

12.770.479

Test eseguiti

1.463.909

Persone guarite

9.096

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 479.050
Provincia di Bat: 127.750
Provincia di Brindisi: 140.538
Provincia di Foggia: 209.995
Provincia di Lecce: 306.385
Provincia di Taranto: 201.792
Residenti fuori regione: 15.701
Provincia in definizione: 5.071

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