Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 06 ottobre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 466
Provincia di Bat: 85
Provincia di Brindisi: 130
Provincia di Foggia: 172
Provincia di Lecce: 329
Provincia di Taranto: 169
Residenti fuori regione: 10
Provincia in definizione: 4
13.277
Persone attualmente positive
125
Persone ricoverate in area non critica
7
Persone in terapia intensiva
1.463.909
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 479.050
Provincia di Bat: 127.750
Provincia di Brindisi: 140.538
Provincia di Foggia: 209.995
Provincia di Lecce: 306.385
Provincia di Taranto: 201.792
Residenti fuori regione: 15.701
Provincia in definizione: 5.071