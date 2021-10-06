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Femminicidio in Piemonte, la vittima originaria di Galatina Carmen De Giorgi, 44 anni, accoltellata ed uccisa per avere rifiutato un'avance

6 Ottobre 2021
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Era originaria di Galatina, Carmen De Giorgi la 44enne uccisa a coltellate dal marocchino Hounafi Mehdi, 34 anni a Luserna San Giovanni, vicino Pinerolo in Piemonte. L’omicidio al bar Primavera intorno all’una di notte, dove Carmen era seduta in compagnia di due sue amiche. Mehdi avrebbe fatto delle avances alla donna, senza ottenere successo: a quel punto avrebbe estratto un coltello di una 30ina di centimetri, colpendo la 44enne con due fendenti alla schiena dopo il rifiuto finendola davanti agli occhi delle amiche, accanendosi anche verso di loro, per fortuna, in maniera non grave. I carabinieri intervenuti poco dopo hanno fermato l’assassino a 600 metri dal bar, recuperando anche l’arma del delitto. La De Giorgi era originaria di Galatina, ma viveva da anni in Piemonte con la figlia 18enne. (leccesette.it)


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