Vantaggi fiscali per l’ultimo trimestre dell’anno. Escluse quelle agricole e finanziarie, è ciò di cui beneficiano aziende del sud Italia (Puglia compresa, dunque) grazie al miliardo e mezzo di euro che stanzia l’Unione europea. La decisione della commissione Ue è legata al fatto che le regioni meridionali d’Italia hanno Pil inferiore al 90 per cento della media comunitaria. Lo stanziamento consentirà alle aziende, che sono alle prese con le conseguenze della pandemia, di limitare il costo del lavoro.