rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

3 Maggio 2026
Manfredonia: all’assessora, “Ti auguro di essere violentata da uno straniero” La vergognosa affermazione denunciata da varie consigliere comunali

Dall’Unione europea un miliardo e mezzo di euro per le aziende del sud Italia alle prese con l’emergenza corona virus Decisione della commissione Ue

6 Ottobre 2020
bandiera europea

Vantaggi fiscali per l’ultimo trimestre dell’anno. Escluse quelle agricole e finanziarie, è ciò di cui beneficiano aziende del sud Italia (Puglia compresa, dunque) grazie al miliardo e mezzo di euro che stanzia l’Unione europea. La decisione della commissione Ue è legata al fatto che le regioni meridionali d’Italia hanno Pil inferiore al 90 per cento della media comunitaria. Lo stanziamento consentirà alle aziende, che sono alle prese con le conseguenze della pandemia, di limitare il costo del lavoro.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

683550873 10242483067361122 7411320526034267608 n

Alex Zanardi: il ricordo dell’atleta di Martina Franca Massimo Chiappetta domani sarà a Padova per i funerali

noinotizie

Casa Sollievo della Sofferenza, sindacati: dopo lo sciopero della fame, oggi il corteo. Domani l’incontro con Parolin Il segretario di Stato vaticano presiederà le celebrazioni per il settantesimo anniversario

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione