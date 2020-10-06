Due morti nell’incidente verificatosi in serata sulla Altamura-Gravina in Puglia. Conseguenza terribile per lo scontro frontale fra un suv ed una Fiat 600: quest’ultima vettura ha preso fuoco, morti i due occupanti. Ferito il conducente del suv.
Aggiornamento qui:
Una 17enne di Altamura e un 19enne di Gravina in Puglia morti nell’incidente con l’auto in fiamme I due ragazzi erano nell’utilitaria incendiatasi per lo scontro in Terra di Bari, sulla strada statale con un suv il cui conducente è ferito