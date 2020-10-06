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5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Altamura-Gravina in Puglia: scontro fra due auto, una si incendia. Due morti Incidente in serata sulla strada statale 96

6 Ottobre 2020
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Due morti nell’incidente verificatosi in serata sulla Altamura-Gravina in Puglia. Conseguenza terribile per lo scontro frontale fra un suv ed una Fiat 600: quest’ultima vettura ha preso fuoco, morti i due occupanti. Ferito il conducente del suv.

Aggiornamento qui:

Una 17enne di Altamura e un 19enne di Gravina in Puglia morti nell’incidente con l’auto in fiamme I due ragazzi erano nell’utilitaria incendiatasi per lo scontro in Terra di Bari, sulla strada statale con un suv il cui conducente è ferito


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