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5 Maggio 2026
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Bari: aereo cargo dalla Cina con oltre 57 tonnellate di materiale comprato dalla protezione civile della Puglia “per combattere l’epidemia” Novantamila tute e materie prime per la produzione di mascherine di contrasto al corona virus

6 Settembre 2020
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

È arrivato a Bari-Palese un volo Cargolux – Boeing 747 Freighter – dall’aeroporto di Shangai in Cina contenente 57,4 tonnellate di materiale: 90mila tute protettive e materia prima per la produzione di Dpi come mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3 nella fabbrica pubblica della Protezione civile regionale di via Corigliano, a Bari.

“Melt blown”, cotone, elastici, tessuti e nastri: ovvero, tutto quello che serve per assemblare mascherine con i macchinari già acquisiti e funzionanti e per garantire l’autosufficienza alla Puglia. In caso di carenza di materiali sul mercato, la fabbrica è pronta a produrre al servizio del sistema sanitario, del sistema della protezione civile, delle aziende e dei servizi strategici e di tutta la comunità pugliese.

Quello di ieri è il sesto aereo completo arrivato a Bari nell’ambito degli acquisti programmati dalla sezione protezione civile per affrontare l’emergenza Covid. “Gli acquisti – ha detto il dirigente della sezione, Mario Lerario – rientrano tra quelli decisi dalla Regione anche grazie alla collaborazione tra la Regione Puglia, l’ambasciata italiana a Pechino, le autorità regionali cinesi e il ministero del commercio estero cinese”.

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