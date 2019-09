Taranto: le decisioni Amat preoccupano i sindacati

Di seguito il comunicato:

In data odierna si è tenuto incontro urgente convocato dall’azienda CTP di Taranto in cui abbiamo appreso che, dal 1 Ottobre 2019, la società Amat di Taranto, titolare del servizio sub urbano delle linee 4-14 e 16, ritornerà ad esercitare in proprio il servizio medesimo. L’amministratore unico del CTP di Taranto fornendoci il verbale dell’incontro tenutosi in data 04.09.2019, ci informava che, l’azienda Amat contrariamente a quanto dichiarato in precedenza, anche nelle sedi istituzionali, si dichiara indisponibile a ricevere i lavoratori impegnati su quel servizio. Le scriventi OO. SS. sono fortemente preoccupate da tale atteggiamento che mina la salvaguardia occupazionale di circa n. 40 unità in forza all’azienda CTP di Taranto e chiede un incontro utile a porre rimedio al contenzioso in atto. Pertanto Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa-Cisal chiedono con estrema urgenza un confronto di merito con le istituzioni in indirizzo considerando che le aziende in questione eserciscono l’attività di trasporto pubblico locale con il contributo della Regione Puglia.