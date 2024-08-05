Di Franco Presicci:

Una masseria suggestiva, quella del professor Paolo Pavone, dotata

di una neviera così profonda, che per raggiungere il fondo occorre

affrontare molti scalini (ma è possibile vederla anche dall’alto,

attraverso lastre di vetro antiproiettile). Sotto un gazebo elegante e

spazioso, con decine e decine di comode sedie, il docente della

Cattolica di Milano, Francesco Lenoci, domenica 4 agosto ha

presentato il libro “La porta della neve” di Toni Augello.

Non me la sento di salire in cattedra per parlare di una neviera, che

è, come tanti sanno, il luogo in cui veniva conservata la neve, che

trasformata in ghiaccio era venduta ai negozi in estate: dai vecchi e dai

competenti più di vent’anni fa appresi sommarie notizie della struttura

e proprio nella masseria di Pavone, la cui aia a suo tempo è stata

modificata in un ampio cortile all’ombra di ulivi frondosi. Alla

bellezza del luogo si aggiunge il pregio di poter vedere in lontananza

la Basilica di San Martino, la torre dell’orologio e le case che fanno

loro da corona.

Stando in macchina con Leo Pizzigallo non avevo capito che la

destinazione era raggiungibile voltando a destra alla rotonda sulla via

per Locorotondo, e lo stesso Leo, martinese doc e conoscitore di

questa autentica perla, che è la Valle d’Itria, era un po’ disorientato,

pur avendo le mappe nel cuore. Quindi, qualche momentanea

indecisione e infine la targa: “Masseria Pavone”. Subito dopo

l’ingresso, stupore, piacere, sorpresa, incanto, ammirazione per i valori

aggiunti nel tempo. Per un tratto mi ha fatto da guida lo stesso titolare,

che poi , richiamato dagli impegni, mi ha affidato alla figlia Costanza,

una bellissima ragazza che per sua natura conosce bene l’arte

dell’ospitalità.

Verso le 19, il pubblico sparso ad osservare i trulli, il corpo di

fabbrica, la chiesetta… è stato invitato a sedersi davanti al tavolo già

occupato da Augello, simpaticamente spiritoso e contento di poter

raccontare il libro e la propria storia; e Francesco Lenoci, abile

esploratore dell’animo umano e diffusore della bellezza della Puglia,

di Martina Franca e della Valle d’Itria in particolare in ogni parte

d’Italia.

Valle d’Itria, paradiso in terra. Chi è l’autore di questo gioiello?

Bernini, Michelangelo, Brunelleschi? Chi? Chiedono in tanti. “E’ stato

un contadino, un umile figlio della terra”, ha risposto un poeta

domenica, Sante Ancona, con la voce di Lenoci, nato da un sarto di

grande talento, Martino. E queste case incappucciate? “Un muratore.

L’uno e l’altro analfabeti, ma nel cuore l’Arte e l’Amore”. Sei grande,

contadino!”. E’ lui che ha messo in piedi questo scenario maestoso,

questo paesaggio, a cui si ispirano ancora artisti del pennello e poeti.

Il bracciante usò le pietre sparse nel suo stesso pezzo di terra. Pietra

su pietra. Sante Ancona, martinese trapiantato a Firenze, sogna

Martina, la celebra con passione, la esalta: “Tu costellasti questa

cittadina/ di fazzoletti d’oro e di smeraldi…”, viti nane (rubo

l’immagine a Raffaele Carrieri), terra rossa accarezzata dal sole,

“casedde” biancolatte, ulivi, muri a secco antropomorfi, pietre che

parlano, testimoni del tempo.

Lenoci, che vanta molti titoli, tra cui quello di ambasciatore della

cultura sammarchese nel mondo, e ieri vicepresidente

dell’Associazione regionale pugliese ai tempi dell’indimenticabile

Dino Abbascià, ha bersagliato di domande l’autore di “La porta della

neve”, scandagliandone il pensiero, la cultura, le conoscenze,

strappandogli anche brani di storia antica. “Prima di giungere in Puglia

un superiore mi ha raccontato che persino una parte dell’esercito di

Spartaco si rifugiò sulla montagna del Gargano per sfuggire alle

truppe imperiali, durante la Terza Guerra Servile”, dice nel libro un

comprimario…

Augello non ha perso un colpo, ha dominato la scena soprattutto

quando la domanda è caduta sulla propria esperienza nell’ambito

enogastronomico, spaziando fra gelati e loro provenienza. E Lenoci

approfondiva, incalzando. “Nel ‘700 i martinesi conservavano la neve

nelle neviere. E quando non nevicava i proprietari e gli appaltatori la

facevano arrivare dalla Basilicata, dalla Calabria e persino dalla

Grecia”…

Un duello dialettico interessante. Come interessante è il libro, scritto

con stile vibrante, limpido come l’acqua d’un ruscello. Un libro

avvincente, in cui l’autore parla anche dei briganti, il cui capo era

braccato con tutti i suoi uomini; le autorità si erano riunite presso il

Palazzo di Città per stabilire strategie efficaci a metterlo in trappola,

ma lui e il suo esercito erano imprendibili.

L’autore è appassionato di storia, anche di quella che non si studia

nelle scuole. E descrive momenti salienti con scioltezza e prontezza.

“Ci sono cinque bande che operano tra San Marco in Lamis, Apricena,

San Severo e Torremaggiore, e due a Monte Sant’Angelo, una a

Mattinata, una a San Nicandro e una a Cagnano. Una brutta gatta da

pelare per chi ha il compito di stendere una rete per afferrare “‘U

Zambr”, sammarchese al secolo Angelomario Del Sambro, che

seminava terrore nelle campagne fino a San Severo. Per neutralizzarlo

si decise anche di trasformare alcune masserie in presidi difensivi.

Il dialogo tra Lenoci e Augello, redattore conduttore di Padre Pio Tv,

attira, cattura, seduce. Il docente insiste sulla trama del libro:

“Michele, Giovanni e Giuseppe presero a rimuovere le assi di legno, i

rami e le frasche che fungevano da copertura a quello che era un vero

e proprio serbatoio di ghiaccio ricavato nella nuda terra… Questa era la

funzione di una neviera: conservare intatta per tutta la durata della

stagione estiva la neve caduta l’inverno precedente”. Augello è

preciso, amante dei dettagli, descrive anche il ruolo della paglia tra

uno strato di circa un paio di palmi di neve e l’altro. Al momento

opportuno, cioè quando si rimuove la paglia, ecco comparire la neve”.

Tanti fatti, tante discussioni tra i personaggi di questa egregia opera

che Augello ha già presentato in diverse sedi. “San Giovanni Rotondo

prima dell’arrivo del frate diventato santo era un borgo con pochissime

anime. Conquistò la fama nel mondo con le opere di quel frate giunto

da Pietrelcina (la Casa Sollievo della Sofferenza, nel ‘51, tra queste). E

con la fama le offerte per la costruzione dell’ospedale e altro.

Lenoci ha ricordato che dalla neve diventata ghiaccio nelle neviere

martinesi ricavavano e vendevano, in estate, “i famosi e voluttuosi

sorbetti al limone, al rosolio, alla menta, al vincotto…”, fornendo

l’occasione ad Augello di ripescare la storia di questa delizia, che

ristora le nostre giornate estive. Subito dopo ha ripetuto gli altri titoli

di questa trilogia della neve “dedicata all’affascinante figura del

nevialo”: “Il mercante del freddo”, nel 2011, “La neve cade ancora,

nel 2021 e nel 2023 “la porta della neve”, che narra le vicende di

Nannì, che conserva la neve d’inverno sul promontorio per rivenderla

d’estate presso “la porta della neve”. La copertina del romanzo, come

quella dei libri precedenti, è opera dell’illustratore e graphic designer

Donato Turano.

Il pubblico ha seguito la presentazione in un silenzio totale e con

grande attenzione e interesse. Qualcuno avrebbe voluto fare domande,

ma si faceva tardi e calava il buio. In prima fila Benvenuto Messia

(fotografo di altissimo livello di Martina Franca, attore, poeta in

vernacolo, il Bartali della città del Festival della Valle d’Itria);

Giovanni Potenza, il famoso scalatore dei grattacieli di New York; il

professor Pavone; l’editore Silvio Laddomada con la moglie Alba…

Sarebbe stato bello anche visitare la neviera, di cui è dotata la masseria

(la visita era infatti in programma), ma è saltata per l’ora inoltrata. Ma

sicuramente è stata solo rimandata.

Nella masseria si svolgono iniziative soprattutto culturali che non

lasciano indifferenti. Testimoni, luminarie e luci solari che illuminano

soprattutto i tronchi degli ulivi e le cuspidi dei trulli. Il luogo è

riposante, tranquillo, silenzioso. Non vi si sente neppure lo sferragliare

della Littorina che da Martina corre a Lecce.

La ricordo fin dagli anni ‘50, quando dopo mezzanotte la prendevo

per andare a Brindisi, per confezionare, con il giornalista Livio De

Luca, abruzzese-milanese- tarantino, il settimanale “Il Meridionale”

dell’avvocato Alberto Margherita. Da Taranto a Martina viaggiava

invece la locomotiva a vapore, che sbuffava, ansimava, fischiava,

avvolta dal fumo emesso dalla ciminiera che aveva sulla fronte. Erano

i tempi della piattafoma girevole che le consentiva di mutare

direzione. Per la cronaca quell’aggeggio c’è ancora, ma è arrugginito e

mezzo sepolto.

—–

Redattore conduttore di Padre Pio Tv

TONI AUGELLO RACCONTA

LA STORIA DELLE NEVIERE

Il libro è stato presentato domenica

4 agosto nella bellissima masseria di

Paolo Pavone, a Martina Franca, tra

ulivi e luminarie, aiuole e capasoni

trulli e piscina. Pubblico numeroso

e attento, tra cui Giovanni Potenza,

il famoso scalatore dei grattacieli di

New York.