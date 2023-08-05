Missili russi nella regione di Kharkiv, morti e feriti. Allarme aereo nella notte a Kiev ed in altre regioni ucraine. La replica russa ai droni marini ucraini che in mar Nero vanno distruggendo navi russe.

In Arabia Saudita vertice (chiaramente filo-ucraino) di pace, presenti quaranta Paesi ed è importante la presenza della Cina. Ma al vertice non è presente la Russia.

La guerra in Ucraina oggi e le altre nel mondo, nel periodo. Ed un anniversario oggi, che dovrebbe essere ricordato da tutti ma non è forse ancora chiaro il pericolo. Il 6 agosto 1945 lo scoppio della bomba atomica ad Hiroshima, una strage senza precedenti con centinaia di migliaia di morti e distruzione. Poi a Nagasaki.