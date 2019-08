Raccolta di fondi per Etciuu, attraverso il portale pugliese di equity crowdfunding

Di seguito il comunicato:

E’ partita nei giorni scorsi la raccolta di capitali a sostegno della startup innovativa Etciu, attraverso MuumLab, il primo portale di equity crowdfunding autorizzato da Consob nel Sud Italia (sede in Puglia). Si tratta di una piattaforma tecnologica che tramite App Mobile consente ad ogni influencer di gestire direttamente la propria fanbase e di generare nuovi ricavi grazie ad innovativi servizi a pagamento. Etciuu è in grado di rivoluzionare le regole dei Social Network poggiando su 4 “pilastri”: la “Polizza Assicurativa”, il sistema che garantisce per sempre la paternità dei dati dei propri fan agli influencer; la “Notifica Diretta” per contattare i fan via Mobile in maniera certa e personalizzata; il “Marketplace Servizi”, una soluzione completa di video-chat, video-messaggi, organizzazione di eventi ed e-commerce; l’ “Etciuu Coin Wallet”, il sistema di fidelizzazione basato sugli etciuu-coin, crediti premio per incentivare i fan ed aumentare il loro engagement .

“Tutti coloro che hanno un canale social su Facebook, YouTube e fanbase associate (influencer) – spiega il presidente di MuumLab Antonio Quarta – hanno il problema di non poterle gestire direttamente, in quanto appartenenti ai social network stessi. Grazie ad Etciuu gli influencer possono gestire direttamente i propri contatti, aumentando anche le performance dei propri contenuti e quindi dei ritorni pubblicitari correlati.” Il mercato dei Social Media -60B$ nel 2018- è in grande crescita, ma per il 90% ancora legato alla Pubblicità. Etciuu e’ il primo Hub digitale multilingue, a connettere i fan con i propri Influencer per usufruire di servizi digitali e prodotti erogati dagli influencer stessi.

Tramite MuumLab, che ha già all’attivo tre raccolte andate a buon fine con Pronto Vet 24 (servizio di veterinari a domicilio) Revoluce (la prima energia ricaricabile) e CiaoAldo (la piattaforma che mette a disposizione in tempo reale driver qualificati a chi ha l’automobile ma è impossibilitato a guidarla),chiunque può sostenere il lancio di startup e nuove idee sul mercato, diventando un vero e proprio azionista dell’impresa: si tratta di uno strumento finanziario che consente la raccolta di capitali attraverso internet in favore di startup e PMI innovative, fondi e holding di partecipazioni. Il portale illustra il progetto dell’offerente, che, attraverso il web, si presenta alla platea dei potenziali investitori della rete, esplicitando le informazioni inerenti al progetto stesso e il relativo traguardo monetario da raggiungere per attuarlo. Il progetto che raggiunge l’obiettivo di raccolta minimo viene realizzato nei termini dichiarati e gli investitori ottengono in cambio la partecipazione al capitale sociale; viceversa, viene restituita l’eventuale somma versata ai legittimi finanziatori. Per investire, basta collegarsi al sito www.muumlab.it e seguire le istruzioni. “L’equity crowdfunding e’ uno strumento con grandi potenzialità – spiega Emanuele di Palma, direttore generale di BCC San Marzano tra i primi partner della piattaforma – che utilizza il web per finanziare provetti innovativi. Siamo orgogliosi della partecipazione di BCC San Marzano a questa iniziativa attraverso la formula alternativa del finanziamento collettivo. Ancona una volta, un’idea innovativa del Nord Italia è stata accolta e lanciata sul mercato da una piattaforma del Mezzogiorno di cui siamo molto fieri»