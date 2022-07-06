Dopo una dozzina di giorni in codice rosso Bari oggi e domani sarà caratterizzata dal bollino giallo, fra le città campione in tema di ondate di calore. Ieri pomeriggio una tromba d’aria fra Polignano e Castellana Grotte, con alberi sradicati ed altri danni.

Il caldo asfissiante di Caronte sta per lasciare spazio definitivamente all’anticiclone delle Azzorre e ad aria fresca proveniente dal nord Europa. Ciò nei prossimi giorni, secondo le previsioni, sarà accompagnato da fenomeni di maltempo come temporali e grandinate in aggiunta ad un calo di temperature che per venerdì è previsto fra i dieci ed i quattordici gradi rispetto a quelli del caldo intenso. Fra le regioni maggiormente interessate da questo cambiamento la Puglia.