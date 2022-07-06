L’11 luglio saranno quaranta anni dalla vittoria del campionato del mondo di calcio in Spagna da parte della nazionale italiana. Ieri è stato il quarantennale di Italia-Brasile 3-2, partita altrettanto importante (se non di più) rispetto alla finale con la Germania. L’Italia è in un periodo di celebrazioni di quell’evento sportivo ed il festival del Libro possibile non fa eccezione. Si inizia con Marco Tardelli di cui, oltre al secondo gol ai tedeschi a Madrid, si ricorda soprattutto l’urlo liberatorio, immediatamente dopo avere segnato.

Di seguito, tratto dal sito libropossibile.com:

Mercoledì 06 luglio 2022

Piazza Aldo Moro

Piazza San Benedetto

La terrazza dei tuffi

Balconata Santa Candida

Il Libro Possibile Caffè