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Il libro possibile: inaugurazione con Tardelli a quaranta anni dalla coppa del mondo Polignano a Mare, stasera inizia la ventunesima edizione PROGRAMMA ODIERNO

6 Luglio 2022
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L’11 luglio saranno quaranta anni dalla vittoria del campionato del mondo di calcio in Spagna da parte della nazionale italiana. Ieri è stato il quarantennale di Italia-Brasile 3-2, partita altrettanto importante (se non di più) rispetto alla finale con la Germania. L’Italia è in un periodo di celebrazioni di quell’evento sportivo ed il festival del Libro possibile non fa eccezione. Si inizia con Marco Tardelli di cui, oltre al secondo gol ai tedeschi a Madrid, si ricorda soprattutto l’urlo liberatorio, immediatamente dopo avere segnato.

Di seguito, tratto dal sito libropossibile.com:

Mercoledì 06 luglio 2022

 Piazza Aldo Moro

 Piazza San Benedetto

 La terrazza dei tuffi

 Balconata Santa Candida

 Il Libro Possibile Caffè


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