Di seguito il comunicato:



”La via da percorrere non è facile, né sicura. Ma deve essere percorsa, e lo sarà” così scriveva Altiero Spinelli nel manifesto di Ventotene nel 1943. Ed è proprio così, costruire la strada per una Unione Europea coesa è sempre stato difficile. Forse solo negli ultimi anni si è riusciti a instillare questo seme soprattutto tra i più giovani che hanno sempre più la consapevolezza che essere cittadini europei possa portare loro solo che opportunità.

Alla base dell’Unione c’è una visione umanista e un modello sociale che la stragrande maggioranza dei suoi cittadini sente di condividere. I diritti umani, la solidarietà sociale, la libertà d’impresa, l’equa distribuzione della ricchezza, il diritto ad un ambiente tutelato, il rispetto delle diversità culturali, linguistiche e religiose, un’armoniosa combinazione di progresso e tradizioni costituiscono per gli europei un ricco patrimonio di valori comuni.

Sin dalla nascita dell’associazione Upward siamo sempre stati attenti a sensibilizzare la comunità pugliese sull’importanza di un’Europa forte, unita e solidale e da salvaguardare. Infatti, per l’occasione del nostro terzo compleanno abbiamo deciso di proporre all’intera comunità di Martina Franca l’istituzione della “Panchina dell’Europa” che verrà inaugurata martedì 6 luglio alle 19.30 puntuali e si concluderà entro le 20 in Villa Garibaldi a Martina Franca. L’idea è nata dalla volontà degli associati di Upward di rafforzare e riaffermare fortemente la vicinanza tra società civile e politica, ancor più compromessa in un periodo in cui troppo spesso ci si sente distanti da chi amministra a livello locale, nazionale e ancor di più europeo. Abbiamo voluto affermare che essere cittadini pugliesi significa essere cittadini europei, e per farlo abbiamo affidato la realizzazione del disegno all’artista martinese Francesca Cosanti, la quale ha coniugato il senso di appartenenza all’Europa con l’appartenenza alle radici del Mezzogiorno, in particolare della città di Martina Franca. Coloreremo la panchina con i colori della bandiera, coniugandola ad uno dei simboli della nostra città. Non a caso abbiamo scelto di donare alla comunità questa panchina proprio nel periodo della festa patronale. Questa iniziativa è legata al filo conduttore che negli anni scorsi ha portato Upward ad organizzare una serie di momenti celebrativi della nostra casa Europa come l’esposizione della bandiera nei principali esercizi commerciali della città durante le feste natalizie, l’adesione ed il supporto alla campagna “Stavolta Voto” del Parlamento Europeo in occasione delle elezioni del 2019 ed un momento di confronto e dibattito con numerosi imprenditori, professionisti e politici tra i quali le Europarlamentari Elena Gentile e Irene Tinagli.

Tutta la comunità è invitata all’inaugurazione che si terrà Martedì 06 Luglio 2021 alle ore 19:30 in Villa Garibaldi.

Ci auspichiamo che chiunque si riconosca nei valori della nostra Europa possa sostenere la nostra iniziativa ed esserne parte attiva.

L’iniziativa si svolgerà in presenza rispettando tutte le normative vigenti per l’emergenza Covid-19, quindi si raccomanda l’utilizzo di mascherine.

UPWARD “verso l’alto” è un’associazione culturale nata dall’idea di un gruppo di giovani pugliesi, con l’obiettivo di provare a ricucire lo strappo tra cittadini/imprese/istituzioni, dando spessore e qualità a temi civili, politici, imprenditoriali e culturali. Upward si rivolge a tutti i cittadini che vogliano approfondire, discute-re e confrontarsi sui temi che più li coinvolgono. Lo scopo non è quello di trovare risposte unanimi o semplicemente rassicuranti, ma di evidenziare la complessità dei fenomeni del mondo contemporaneo e incoraggiare quell’approfondimento culturale da cui emergano valori ed ideali universali, capaci di ispirare un atteggiamento moderno e consapevole, attraverso l’organizzazione di dibattiti e confronti di respiro nazionale e internazionale