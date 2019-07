Martina Franca: festa patronale, fiera e concerto di Fausto Leali INFO VIABILITÀ

In piazza D'Angiò il secondo spettacolo di Happy Casa summer festival, in zona Pergolo le giostre. Nel tardo pomeriggio in basilica di San Martino l'offerta dei ceri e il discorso del sindaco

Stasera, con inizio alle 21, il concerto di Fausto Leali a Martina Franca. Secondo spettacolo di Happy Casa summer festival, proprio in una sera della festa patronale di San Martino.

Messaggio della polizia locale di Martina Franca:

INFO VIABILITÀ

CONCERTO DI FAUSTO LEALI

Sabato 6 luglio 2019, in Piazza D’Angiò si terrà il concerto di Fausto Leali.

Per la circostanza la viabilità cittadina subirà delle modifiche provvisorie che interesseranno la zona del concerto e della fiera.

Già dal primo pomeriggio partiranno le misure di sicurezza. Dalle ore 15.00 di sabato 6 luglio, fino alle ore 02.00 del 7 luglio e comunque fino a cessata esigenza è istituito il divieto di transito veicolare nelle seguenti piazze e strade:

➡Piazza F. D’Angiò e area antistante il centro Servizi;

➡Via F.lli Caramia, da Piazza D’Angiò a via A. Micoli;

➡Via S. Orimini, da via F.lli Caramia a corso Messapia;

➡Via Di Giuseppe, da via A. Micoli a via S. Orimini;

➡Via G. Recupero, da Piazza D’Angiò a via A. Micoli;

➡Via Sant’Eligio, da via F.lli Caramia a via A. Micoli;

➡Via Serranuda, da Piazza F. D’Angiò a Corso Messapia;

➡Via L. Marinosci, da Piazza F. D’Angiò a C.so Messapia;

➡Via F. Zito, da Piazza F. D’Angiò a via Lorenzo Bernini;

➡Via Pietro del Tocco, da Piazza F. D’Angiò a via M. D’Enghien;

➡Piazza D’Angiò, zona retrostante il centro Servizi, traversa di Via dello Stadio;

➡Via dello Stadio, da Via Pietro del Tocco a largo Cappottari;

Dalle ore 15.00 di sabato 6 luglio, fino alle ore 02.00 del 7 luglio e comunque fino a cessata esigenza, è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta dei mezzi, ambo i lati, fatta eccezione per i veicoli dell’organizzazione, nelle seguenti piazze e strade:

➡Piazza F. D’Angiò e area antistante il centro Servizi;

➡via F.lli Caramia, da Piazza D’Angiò a via A. Micoli;

➡via S. Orimini, da via F.lli Caramia a via S. Eligio;

➡Via Di Giuseppe, da via A. Micoli a via S. Orimini;

➡Via G. Recupero, da Piazza D’Angiò a via A. Micoli;

➡Via Sant’Eligio, da via F.lli Caramia a via A. Micoli;

➡Via Serranuda, da Piazza F. D’Angiò a Corso Messapia;

➡Via L. Marinosci, da Piazza F. D’Angiò a C.so Messapia;

➡Via F. Zito, da Piazza F. D’Angiò a via Lorenzo Bernini;

➡Via Lorenzo Bernini;

➡Via Pietro del Tocco, da Piazza F. D’Angiò a via M. D’Enghien;

➡Via dello Stadio, da Via Pietro del Tocco a traversa di Via dello Stadio zona retrostante il centro Servizi, Piazza D’Angiò, zona retrostante il centro Servizi, traversa di Via dello Stadio.

Dal momento che, contestualmente, si svolgerà la Fiera di San Martino, dalle ore 6.00 di sabato 6 luglio e fino alle 2 del 9 luglio è istituito il divieto di transito veicolare e il divieto di sosta coatta, ambo lati, nelle seguenti piazze e strade:

➡Piazza Crispi,

➡via Recupero (da via Bruni a Piazza d’Angiò)

➡via Paesiello (da Piazza Vittorio Veneto a Corso italia)

➡Piazza Vittorio Veneto (da via Paesiello a via Bruni e nell’area prospiciente a P.zza Crispi.

Il traffico veicolare locale sarà deviato lungo altri itinerari come da segnaletica mobile provvisoria posta in loco a cura del Servizio di segnaletica del Comando di Polizia Locale che assicurerà anche la corretta e completa informazione in ordine ai percorsi alternativi e ai preavvisi di chiusura e di deviazione dei flussi di traffico. Anche la viabilità in località Pergolo, vista la presenza del luna park, ha subito delle modifiche pertanto si invita ad attenersi alle deviazioni e ai segnali di divieto già predisposti.