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Frati minori: fra’ Michele, di Martina Franca, vicario provinciale Da ieri

6 Giugno 2025
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Di Agostino Convertino:

L’Ordine dei Frati Minori, una Fraternità fondata da San Francesco d’Assisi, è la terza comunità religiosa del mondo per adesioni e numero di conventi. Anche in Puglia la presenza di questo istituto religioso è molto diffusa già prima dalla sua fondazione ufficiale ratificata da papa Leone XIII nel 1897. Da allora, l’O.F.M. persegue la spiritualità ereditata da San Francesco.

Dai primi del mese di giugno sono attivi i lavori – a Santa Maria di Leuca presso l’Oasi dei Santi Martiri Idruntini – del XXV Capitolo Provinciale di Lecce impegnato nell’elezione del Nuovo Ministro Provinciale, fra Massimo Tunno. Da ieri un francescano martinese,  il 54enne fra Michele Carriero parrocchiano di Cristo Re, ricopre la funzione di Vicario Provinciale con lo storico titolo di M.R.V.P. (acronimo di “Regola Minori – Venti Prima”) a 26 anni dalla sua Ordinazione Sacerdotale.

La vocazione di P. Michele Carriero si manifestò proprio nell’ambito della Parrocchia Cristo Re (sotto la guida di P. Tommaso Leopizzi, a suo tempo ministro provinciale dell’Ordine) proprio nel periodo in cui un altro francescano martinese – P. Ettore Marangi – scelse la via della missione in Congo-Brazaville.

Fra Michele è unanimemente considerato uomo di grande generosità e dedizione totale al messaggio francescano ed è anche un grande comunicatore della Fede, carisma che fa di lui un eccellente predicatore, oltre a possedere l’innata capacità di condividere i problemi che la quotidianità impone ai fedeli.

 

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