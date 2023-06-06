L’immagine di home page è tratta da tweet del dipartimento della protezione civile e si riferisce alle zone in allerta oggi in Italia. Nella notte allagamenti nel ravennate, bomba d’acqua nel maceratese con evacuazione di persone. Ancora interrotto il tratto ferroviario Metaponto-Potenza, ciò che interessa direttamente il traffico da e per Taranto.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulle zone interne della Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati.

Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli sui restanti settori della Puglia centro-settentrionale.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.