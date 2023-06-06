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Fritrak - Trasporto acqua

5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Puglia, maltempo: allerta per temporali. Emilia-Romagna e Marche: allagamenti. Metaponto-Potenza, linea ferroviaria interrotta almeno fino a metà luglio Protezione civile, previsioni meteo

6 Giugno 2023
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L’immagine di home page è tratta da tweet del dipartimento della protezione civile e si riferisce alle zone in allerta oggi in Italia. Nella notte allagamenti nel ravennate, bomba d’acqua nel maceratese con evacuazione di persone. Ancora interrotto il tratto ferroviario Metaponto-Potenza, ciò che interessa direttamente il traffico da e per Taranto.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulle zone interne della Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati.
Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli sui restanti settori della Puglia centro-settentrionale.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

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