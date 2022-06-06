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Qualità della vita: Foggia ultima per i bambini, Taranto e Bat in coda per i giovani Il Sole 24 ore

6 Giugno 2022
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Dodici parametri per il nuovo rapporto sulla qualità della vita nelle città e province italiane. Rapporto Il Sole 24 ore presentato ieri a Trento.

Per l’attenzione ai bambini primeggia Aosta, grazie in particolare all’accessibilità delle scuole. Seguono Arezzo e Siena. Posizione 107, ultima in Italia, per Foggia preceduta da Caltanissetta,  Matera,  Palermo e (quintultima) Reggio Calabria.

Giovani fra i 18 ed i 35 anni: Piacenza davanti a tutti, quindi Ferrara e Ravenna. Quartultima Taranto, terzultima Roma, penultima la Bat in una graduatoria chiusa dal Sud Sardegna.

Invece Cagliari è ritenuta la migliore per gli anziani, davanti a Bolzano, Trento e Roma. Male la Toscana: Pistoia ultima, preceduta da Lucca penultima e Massa Carrara


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