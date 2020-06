Il messaggio di allerta per temporali, vento fino a burrasca e mareggiate ha validità fino alle 12 odierne.

La protezione civile della Puglia segnala il codice arancione per i settori C, D, E ed F, ovvero la zona centromeridionale della regione; codice giallo per la restante parte.

Bollettino di aggiornamento del rischio idrogeologico risalente alle ore 0,45: situazione di allerta secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. Il codice rosso rappresenta “elevata probabilità di diffusi fenomeni di allagamento e rigurgiti del sistema di smaltimento delle acque piovane, di fenomeni di smottamento e di instabilità dei versanti, di fenomeni di scorrimento superficiale con trasporto di materiale.”

Bari è stata gravata da un nubifragio ieri, con danni come la caduta di alberi. Necessità di chiudere vari sottopassi. Nella notte le precipitazioni, nell’ordine dei dieci millimetri fra mezzanotte e le cinque, hanno riguardato essenzialmente la parte di Murgia prossima al confine con la Basilicata.

(foto: fonte polizia locale di Bari)