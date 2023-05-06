Sabato 6 maggio alle ore 18:00 presso il Teatro Fusco di Taranto si svolgerà la serata di premiazione della VII edizione del Premio Leogrande, con la conduzione di Giorgio Zanchini. L’evento è organizzato dall’Associazione Presìdi del Libro e dal Comune di Taranto con il sostegno di Regione Puglia e Edison Next.

Il Premio, istituito alla memoria di Alessandro Leogrande, ha lo scopo di promuovere e far conoscere le migliori opere di inchiesta narrativa e sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi di stringente attualità. La cinquina finalista, scelta a novembre 2022, è stata sottoposta all’attenzione dei 112 circoli di lettura in tutta Italia che fanno capo all’Associazione Presìdi del Libro e che decreteranno il titolo vincitore: il Premio Studenti verrà invece assegnato dalle scuole del territorio che hanno aderito al progetto Raccontami il giornalismo.

Di seguito, i cinque titoli finalisti:

– Il cielo oltre le polveri, di Valentina Petrini (Solferino Libri)

candidato dalla vincitrice della passata edizione del Premio Stefania Maurizi

– Viaggio sul fiume mondo. Amazzonia, di Angelo Ferracuti con un reportage fotografico di Giovanni Marrozzini (Mondadori)

candidato da Paolo Pecere

– Siamo tutti Greta, di Sara Moraca ed Elisa Palazzi (Edizioni Dedalo)

candidato da Telmo Pievani

– Pestaggio di Stato, di Nello Trocchia (Editori Laterza)

candidato da Antonio Talia

– Romanzo di un naufragio, di Pablo Trincia (Einaudi Editore)

candidato dalla vincitrice del Premio Studenti della passata edizione Valentina Furnaletto.