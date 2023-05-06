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Modena-Bari. Oggi inizia il Giro d’Italia, lunedì il passaggio dalla Puglia Calcio e ciclismo

6 Maggio 2023
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Trasferta per il Bari oggi a Modena (inizio ore 14). La formazione pugliese è impegnata, alla terzultima giornata della stagione regolare nel campionato di calcio di serie B, con la solo teorica speranza di poter essere ancora in corsa per la promozione diretta. Più realistica la prospettiva di disputare i playoff nella condizione migliore, ovvero da terza in classifica. Occhio intanto al Cagliari, proprio in chiave-playoff: i sardi allenati da Ranieri hanno vinto per 5-0 a Perugia nell’anticipo di ieri sera.

Inizia oggi il Giro d’Italia di ciclismo. Per la Puglia c’è poco, giusto un passaggio nel foggiano (capoluogo compreso) lunedì nella tappa Vasto-Melfi, come da immagine di home page tratta da Giro d’Italia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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