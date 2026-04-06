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Aeroporto di Brindisi senza carburante almeno fino alle 12 di domani Limitazioni in altri quattro scali. Aeroporti di Puglia: "al momento non c'è emergenza"

6 Aprile 2026
aeroporto Brindisi 1 scaled

Ne ha data notizia il tg3. L’aeroporto di Brindisi è senza carburante almeno fino a mezzogiorno di domani.

Difficoltà per scarsità di carburante anche per gli aeroporti di Pescara e Reggio Calabria.

In altri quattro scali italiani (Bologna, Milano Linate, Treviso e Venezia) disponibilità limitata fino al 9 aprile.

Di seguito un comunicato diffuso da Aeroporti di Puglia:

“Al momento – ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – non c’è alcuna emergenza per quanto riguarda la disponibilità di carburante negli scali pugliesi. La situazione è sotto controllo, anche e soprattutto a Brindisi e non c’è alcun motivo per creare preoccupazioni o allarmismi. Le forniture di carburante continuano regolarmente e non c’è alcun rischio di carenza imminente. È importante mantenere la calma. Ribadisco che Aeroporti di Puglia sta gestendo la situazione con la professionalità di sempre e attraverso un monitoraggio costante, in modo da garantire che tutto proceda normalmente. Si tratta di effetti indiretti connessi alle problematiche registrate da altri scali. In pratica gli aeromobili pro provenienti da Milano, Bologna e Venezia hanno fatto rifornimento a Brindisi riducendo significativamente la scorta che, verrà comunque ripristinata nella giornata di domani mattina”.

 

 

 

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