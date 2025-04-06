Di seguito il comunicato:

Nave Amerigo Vespucci dopo il successo del Tour Mondiale è ora impegnata nel Tour Mediterraneo che toccherà complessivamente 17 tappe e si concluderà a Genova il prossimo 10 giugno, in occasione delle celebrazioni per la Giornata della Marina Militare.

Settima tappa del Tour Mediterraneo Vespucci sarà Taranto dal 16 al 22 aprile.

Dopo tre anni, lo storico veliero e Nave Scuola della Marina Militare, Ambasciatore del Made in Italy nel mondo, torna a Taranto, dove ormeggerà lungo la suggestiva banchina del Castello Aragonese e dove sarà presente anche il Villaggio IN Italia.

Nave Amerigo Vespucci e il Villaggio IN Italia saranno visitabili dal 17 al 21 aprile.

L’iniziativa del Tour Mondiale di Nave Amerigo Vespucci e del Tour Mediterraneo nasce da un’idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto ed è sostenuta dal Ministero della Difesa e da 12 Ministeri, per raccontare e condividere l’esperienza internazionale del “Tour Mondiale” che per 20 mesi ha portato in 30 Paesi all’estero la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato.

Il progetto è una produzione in partenariato pubblico-privato di Difesa Servizi spa e Ninetynine.

Le visite a bordo di Nave Amerigo Vespucci

Sarà possibile riservare gratuitamente la propria visita solamente sul sito ufficiale www.tourvespucci.it.

L’apertura delle prenotazioni sarà comunicata sui social media ufficiali del Tour Vespucci.

Lo staff del Tour Mondiale Vespucci precisa che l’unica forma di prenotazione e di accesso a Nave Amerigo Vespucci è sulle piattaforme e sui canali di comunicazione ufficiali del Tour Vespucci.

Tutti gli ultimi aggiornamenti e novità sul Tour Mediterraneo Vespucci saranno comunicati sul sito internet www.tourvespucci.it e i profili social Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, Youtube, X.

Le visite a bordo saranno disponibili:

Giorno 17 aprile:

Visite gruppi: dalle ore 10 alle ore 13

Visite individuali per coloro che hanno fatto la prenotazione gratuita sul sito: dalle ore 13 alle ore 20

Giorno 18 aprile:

Visite gruppi: dalle ore 10 alle ore 13

Visite individuali per coloro che hanno fatto la prenotazione gratuita sul sito: dalle ore 13 alle ore 17

Giorno 19 aprile:

Visite gruppi: dalle ore 10 alle ore 13

Visite individuali per coloro che hanno fatto la prenotazione gratuita sul sito: dalle ore 13 alle ore 22

Giorno 20 aprile:

Visite individuali per coloro che hanno fatto la prenotazione gratuita sul sito: dalle ore 13 alle ore 22

Giorno 21 aprile:

Visite gruppi: dalle ore 10 alle ore 13

Visite individuali per coloro che hanno fatto la prenotazione gratuita sul sito: dalle ore 13 alle ore 22

(per la visita, si consiglia l’uso di calzature comode)

Ogni persona potrà prenotare un massimo di 4 ingressi.

Al termine della prenotazione sul sito sarà inviato un QR code unico per tutti coloro che sono stati prenotati dallo stesso utente. Il QR code dovrà essere esibito all’ingresso nella fascia oraria riservata.