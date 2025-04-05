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Martina Franca: stamattina il mercato della terra Slow Food

6 Aprile 2025
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Di seguito il comunicato:

Domenica 6 aprile dalle 09:00 alle 13:30, torneranno gli attesissimi Mercati della Terra della comunità Slow Food di Martina Franca e Crispiano.
Saranno oltre 30 gli espositori aderenti, provenienti da diverse province pugliesi e dalla vicina Basilicata.
Con l’occasione si augurerà un buon lavoro al neoeletto Comitato della Condotta locale Trulli e Grotte, con la Presidente e Donna del vino Flora Saponari.
Sarà un’edizione Pasquale piena di entusiasmo arricchita dai complimenti ricevuti dal Presidente di Slow food Puglia, Marcello Longo, per l’esemplare lavoro di squadra svolto.
Vi aspettiamo numerosi, non mancate.

LONA


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