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Lecce-Venezia, Catanzaro-Bari, la serie C girone C, la serie D girone H Calcio: gli impegni delle squadre pugliesi oggi

6 Aprile 2025
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Di Tony Maselli:

Anticipo alle 12,30 per il campionato di calcio di serie A: si gioca Lecce-Venezia, confronto diretto per la salvezza.

Serie B: tra le gare in programma oggi Catanzaro-Bari (ore 15).

Serie C girone C: si disputano fra le partite odierne Cavese-Audace Cerignola e Monopoli-Potenza (ore 15).

Serie D girone H: oggi in programma Brindisi-Ugento, Costa d’Amalfi-Matera, Gravina in Puglia-Ischia, Real Acerrana-Fidrlis Andria (ore 15); Casarano-Manfredonia, Città di Fasano-Nocerina, Palmese-Francavilla in Sinni (ore 15,30); Virtus Francavilla Fontana-Angri (ore 16); Martina-Nardò (ore 17).

 

 

 

 

 

 

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