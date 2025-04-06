Di Tony Maselli:
Anticipo alle 12,30 per il campionato di calcio di serie A: si gioca Lecce-Venezia, confronto diretto per la salvezza.
Serie B: tra le gare in programma oggi Catanzaro-Bari (ore 15).
Serie C girone C: si disputano fra le partite odierne Cavese-Audace Cerignola e Monopoli-Potenza (ore 15).
Serie D girone H: oggi in programma Brindisi-Ugento, Costa d’Amalfi-Matera, Gravina in Puglia-Ischia, Real Acerrana-Fidrlis Andria (ore 15); Casarano-Manfredonia, Città di Fasano-Nocerina, Palmese-Francavilla in Sinni (ore 15,30); Virtus Francavilla Fontana-Angri (ore 16); Martina-Nardò (ore 17).