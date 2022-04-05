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Contratto di fiume: assemblea a Francavilla Fontana Oggi

6 Aprile 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Francavilla Fontana:

Giovedì 6 aprile alle 10.00 a Castello Imperiali è in programma l’assemblea della Comunità di Fiume per la valorizzazione, la salvaguardia e la rigenerazione del Canale Reale.

 

L’assemblea è aperta a tutti i soggetti che hanno sottoscritto il contratto di Fiume, uno strumento adottato per la prima volta nel Sud Italia, nato per rigenerare non solo gli ambienti naturali, ma anche l’economia e l’identità dei luoghi.

 

La strategia complessiva prevede interventi finalizzati alla messa in sicurezza idraulica, alla salvaguardia delle acque e dell’ecosistema fluviale, alla valorizzazione del mondo rurale, del patrimonio naturalistico e culturale.

 

Le aree rurali, secondo quanto previsto dal Contratto, si trasformeranno in parchi agricoli rinaturalizzati e sostenibili.

 

Il Reale stesso diventerà una vera infrastruttura verde, così come previsto dal PUG di Francavilla Fontana, offrendo agli utenti non solo natura, ma anche possibilità di svago collegando tra loro i percorsi dei comuni che attraversa.

 

Dopo la sottoscrizione del contratto avvenuta nel luglio scorso, la Comunità di Fiume si ritroverà a Francavilla Fontana per discutere le criticità presenti sui singoli territori ed esplorare possibili soluzioni tecniche.

 

All’iniziativa interverranno il Sindaco Antonello Denuzzo, l’Assessore all’Urbanistica Nicola Lonoce, Andrea Zotti e Claudia Campana della Regione Puglia e Loredana Ficarelli, Francesca Calace e Carlo Angelastro del Politecnico di Bari.

 

La cittadinanza potrà prendere parte ai lavori dell’assemblea di Fiume in presenza oppure in streaming al link meet.google.com/xcq-gakh-dgb.

 


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