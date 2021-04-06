A Bari ma non solo nel capoluogo pugliese la manifestazione dei commercianti ambulanti. A bordo dei loro automezzi, a centinaia, sono in corteo per protesta riguardo alle misure restrittive, ritenute paralizzanti per il settore.
Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione