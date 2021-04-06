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Bari: altri 14 posti di rianimazione Covid nell’ospedale Fiera Annuncio

6 Aprile 2021
bari panorama

Di Francesco Santoro:

Il Policlinico di Bari annuncia l’attivazione di ulteriori 14 posti letto di Rianimazione Covid nella struttura per le maxi emergenze della Fiera del Levante. «La decisione è stata presa a seguito di una riunione svoltasi a Pasqua con i responsabili delle unità di rianimazione dell’azienda, in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica», fa sapere la direzione generale della struttura ospedaliera barese.
I posti letto Covid di Terapia intensiva nella Fiera del Levante sono 56; 34, invece, quelli attivi al Policlinico, 4 dei quali con ossigenazione extracorporea a membrana (Ecmo). E a questi se ne aggiungono altri 16 di Rianimazione no Covid allestiti nel padiglione Asclepios. L’aumento della capacità assistenziale in Rianimazione è «la risposta a una necessità imposta dai numeri altissimi di ricoveri che stiamo registrando nelle ultime settimane-commenta il direttore generale del Policlinico Giovanni Migliore-. Abbiamo chiesto a tutti gli specialisti il contributo in questa fase emergenziale. Nei nostri reparti di Terapia intensiva è ricoverato oltre il 30 per cento» degli ammalati Covid in Rianimazione della Puglia.
Negli spazi della Fiera del Levante sono stati attivati quasi tutti i posti letto disponibili: 120 su 152. Complessivamente sono circa 330 i pazienti Covid assistiti dai medici e dagli infermieri del Policlinico di Bari in tutti i plessi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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