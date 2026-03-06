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Nelle isole Tremiti, come già riportato ieri, un litro di benzina a 2,55 euro al litro. Ci si avvicina moltissimo ai due euro e mezzo nel resto della regione: a San Severo 2,499 euro per un litro di gasolio performante servito.

Al link di seguito:

https://carburanti.mise.gov.it/ospzSearch/area


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