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Bahrein: gran premio di formula 1, esibizione dei dodici musicisti pugliesi della Vagaband Giovani artisti di varie zone della regione

6 Marzo 2024
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Di seguito il comunicato:

Dodici giovani musicisti che dalla Puglia volano in Bahrain per partecipare al Gran Premio di Formula 1: la Vagaband, un collettivo di musicisti pugliesi, è appena rientrata in Italia dopo l’esibizione internazionale. La band è nata nel 2013 con l’idea di condividere musica riducendo le distanze con gli ascoltatori attraverso il loro show itinerante. “Vagabondare” tra vari generi musicali quali Funk, Rock, Latin, Pop, Balcanico, portando il pubblico ad essere non solo ascoltatore, ma parte integrante dello stesso show. Un’idea che è piaciuta tantissimo all’agenzia di management International Show Parade, che ha selezionato il gruppo per la performance del Gran Premio. “Si è trattata -dichiara il presidente dell’associazione culturale musicale Vagaband, Nicola Boreale- di una vetrina straordinaria per la Puglia e per i suoi artisti ed è stata un’esperienza bellissima, che ha ripagato tutti per la passione e per l’impegno profuso in questi anni”.

Di seguito i nomi dei componenti della band.

Daniela Carella (Polignano a Mare) – Sax Contralto
Sonia Marangi (Fasano) – Sax Contralto
Leonardo Brunetti (Monopoli) – Sax Contralto
Francesco Lovecchio (Bari) – Sax Baritono
Alessio Rotondo (Monopoli) – Sax Baritono
Maddalena Mileti (Fasano) – Trombone
Matteo Tropiano (Monopoli) – Tromba
Michele Piccinno (Monopoli) – Tromba
Domenico Colucci (Polignano a Mare) – Tromba
Donatello Ancona (Fasano) – Percussioni
Giuseppe Ressa (Polignano a Mare) – Rullante
Antonio Catucci (Palagiano) – Grancassa


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