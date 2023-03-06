Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 06 marzo 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 23
Provincia di Bat: 5
Provincia di Brindisi: 7
Provincia di Foggia: 6
Provincia di Lecce: 26
Provincia di Taranto: 14
Residenti fuori regione: 1
Provincia in definizione: 0
2.874
Persone attualmente positive
92
Persone ricoverate in area non critica
4
Persone in terapia intensiva
1.614.766
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 521.218
Provincia di Bat: 136.043
Provincia di Brindisi: 155.823
Provincia di Foggia: 226.177
Provincia di Lecce: 346.597
Provincia di Taranto: 218.901
Residenti fuori regione: 17.153
Provincia in definizione: 5.384