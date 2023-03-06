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Puglia: 1627296 positivi a test corona virus, incremento di 82 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

6 Marzo 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 06 marzo 2023

82

Nuovi casi

2.522

Test giornalieri

0

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 23
Provincia di Bat: 5
Provincia di Brindisi: 7
Provincia di Foggia: 6
Provincia di Lecce: 26
Provincia di Taranto: 14
Residenti fuori regione: 1
Provincia in definizione: 0
2.874

Persone attualmente positive

92

Persone ricoverate in area non critica

4

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.627.296

Casi totali

13.830.224

Test eseguiti

1.614.766

Persone guarite

9.656

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 521.218
Provincia di Bat: 136.043
Provincia di Brindisi: 155.823
Provincia di Foggia: 226.177
Provincia di Lecce: 346.597
Provincia di Taranto: 218.901
Residenti fuori regione: 17.153
Provincia in definizione: 5.384

 

 

 

 

 

 

 


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