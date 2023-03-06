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Bari, Sanitaservice: dopo il lavoro a tempo determinato nel periodo Covid, in novanta a casa. Oggi e domani presidio Usb

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usb

Di seguito un comunicato diffuso da Usb:

Sono 90 gli operatori della Sanitaservice di Bari, assunti nel periodo dell’emergenza sanitaria determinata dal Covid, che hanno lavorato fino a poco tempo fa con contratti a tempo determinato per essere poi, a scadenza, lasciati a casa.
Un’esperienza molto simile a quella vissuta dai precari della Sanitaservice nella vicina Taranto che, meno di un mese fa, hanno finalmente firmato un contratto a tempo indeterminato accettando, dopo aver presentato ricorso, la proposta conciliativa del giudice.
L’Usb rifiuta con forza la sola idea che a Bari si voglia indire un concorso per reclutare personale cui affidare il servizio di cui si sono occupati finora questi operatori. Doveroso invece dare assoluta priorità a coloro che finora hanno garantito tali attività nel periodo di maggiore rischio, presso le strutture sanitarie. Da qui i presidi organizzati dall’Unione Sindacale di Base per lunedì 6 marzo dalle ore 9.30, presso la Presidenza della Giunta Regionale sul Lungomare N. Sauro e martedì 7 marzo dalle ore 10.00 presso la sede dell’Assessorato alla Salute/Consiglio regionale Puglia, in via Gentile.


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