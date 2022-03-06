Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 06 marzo 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 851
Provincia di Bat: 176
Provincia di Brindisi: 207
Provincia di Foggia: 380
Provincia di Lecce: 925
Provincia di Taranto: 355
Residenti fuori regione: 22
Provincia in definizione: 13
74.339
Persone attualmente positive
543
Persone ricoverate in area non critica
28
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 248.983
Provincia di Bat: 74.050
Provincia di Brindisi: 69.877
Provincia di Foggia: 118.347
Provincia di Lecce: 134.660
Provincia di Taranto: 102.281
Residenti fuori regione: 5.461
Provincia in definizione: 2.512