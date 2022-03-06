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Puglia: 756171 positivi a test corona virus, incremento di 2929 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

6 Marzo 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 06 marzo 2022

2.929

Nuovi casi

19.003

Test giornalieri

2

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 851
Provincia di Bat: 176
Provincia di Brindisi: 207
Provincia di Foggia: 380
Provincia di Lecce: 925
Provincia di Taranto: 355
Residenti fuori regione: 22
Provincia in definizione: 13
74.339

Persone attualmente positive

543

Persone ricoverate in area non critica

28

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

756.171

Casi totali

8.887.301

Test eseguiti

674.108

Persone guarite

7.724

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 248.983
Provincia di Bat: 74.050
Provincia di Brindisi: 69.877
Provincia di Foggia: 118.347
Provincia di Lecce: 134.660
Provincia di Taranto: 102.281
Residenti fuori regione: 5.461
Provincia in definizione: 2.512

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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