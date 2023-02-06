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Comune di Bari: allerta, codice rosso per rischio di maremoto Sisma in Turchia

6 Febbraio 2023
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Di seguito la comunicazione del Comune di Bari :

LIVELLO ALLERTA ROSSO (WATCH): CALABRIA SICILIA PUGLIA BASILICATA CAMPANIA LAZIO SARDEGNA TOSCANA MOLISE LIGURIA ABRUZZO MARCHE EMILIA-ROMAGNA VENETO FRIULI VENEZIA GIULIA

POSSIBILI ONDE DI MAREMOTO SULLA COSTA PUGLIESE DALLE ORE 06:44 CON SEGUITO DEL 06 FEB 2023 A SEGUITO DI TERREMOTO IN TURCHIA DI MAGNITUDO 7.9.

SI INFORMA LA POPOLAZIONE DI EVITARE DI PERCORRERE A PIEDI O IN AUTO TUTTI I TRATTI COSTIERI  E LE STRADE DEL LITORALE NELLA FASCIA ORARIA DALLE ORE 6:30 FINO ALL’ EMISSIONE DEL MESSAGGIO DI CESSATO ALLARME.

SI SEGNALA CHE:
UN MAREMOTO E’ COSTITUITO DA UNA SERIE DI ONDE E LA PRIMA ONDA PUO’ NON ESSERE LA PIU’ ALTA E/O DISTRUTTIVA.
L’INTERVALLO DI TEMPO TRA LE ONDE SUCCESSIVE PUO’ VARIARE DA POCHI MINUTI A UN’ORA, E LA POSSIBILITA’ CHE SI ABBIANO NUOVE ONDE DISTRUTTIVE PERMANE PER MOLTE ORE.

IL LIVELLO DI ALLERTA ROSSO (WATCH) INDICA CHE LE COSTE POTREBBERO ESSERE COLPITE DA UN’ONDA DI MAREMOTO CON UN’ALTEZZA SUPERIORE A 0,5 METRI IN MARE APERTO E/O UN RUN-UP SUPERIORE A 1 METRO SUL LIVELLO DEL MARE.

Aggiornamento qui:

Cessato l’allarme tsunami Protezione civile


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