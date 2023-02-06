Di seguito la comunicazione del Comune di Bari :
LIVELLO ALLERTA ROSSO (WATCH): CALABRIA SICILIA PUGLIA BASILICATA CAMPANIA LAZIO SARDEGNA TOSCANA MOLISE LIGURIA ABRUZZO MARCHE EMILIA-ROMAGNA VENETO FRIULI VENEZIA GIULIA
POSSIBILI ONDE DI MAREMOTO SULLA COSTA PUGLIESE DALLE ORE 06:44 CON SEGUITO DEL 06 FEB 2023 A SEGUITO DI TERREMOTO IN TURCHIA DI MAGNITUDO 7.9.
SI INFORMA LA POPOLAZIONE DI EVITARE DI PERCORRERE A PIEDI O IN AUTO TUTTI I TRATTI COSTIERI E LE STRADE DEL LITORALE NELLA FASCIA ORARIA DALLE ORE 6:30 FINO ALL’ EMISSIONE DEL MESSAGGIO DI CESSATO ALLARME.
SI SEGNALA CHE:
UN MAREMOTO E’ COSTITUITO DA UNA SERIE DI ONDE E LA PRIMA ONDA PUO’ NON ESSERE LA PIU’ ALTA E/O DISTRUTTIVA.
L’INTERVALLO DI TEMPO TRA LE ONDE SUCCESSIVE PUO’ VARIARE DA POCHI MINUTI A UN’ORA, E LA POSSIBILITA’ CHE SI ABBIANO NUOVE ONDE DISTRUTTIVE PERMANE PER MOLTE ORE.
IL LIVELLO DI ALLERTA ROSSO (WATCH) INDICA CHE LE COSTE POTREBBERO ESSERE COLPITE DA UN’ONDA DI MAREMOTO CON UN’ALTEZZA SUPERIORE A 0,5 METRI IN MARE APERTO E/O UN RUN-UP SUPERIORE A 1 METRO SUL LIVELLO DEL MARE.
Aggiornamento qui: