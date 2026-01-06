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Puglia, maltempo: allerta temporali, nel foggiano anche neve a quote collinari Protezione civile, previsioni meteo

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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta.

Il primo, con validità fino alla prossima mezzanotte, di allerta temporali con codice giallo per il Salento.

Il secondo, con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore: si prevedono “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutto il territorio, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; nevicate al di sopra dei 800-1000 m, con quota neve in calo fino a 400-600 m sui settori settentrionali, con apporti al suolo da deboli a moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

 

 

 

 


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