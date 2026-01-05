Dal mare, o calata dall’alto, o in strada, o in tanti altri modi. La befana, pubblicamente, oggi si fa vedere anche in numerose località della Puglia, dalle più grandi alle più piccole, per la gioia dei bambini in questo ultimo giorno di festa di un periodo iniziato con il Natale.

L’Epifania è anche e soprattutto, per i credenti di fede cristiana, la festa del battesimo di Gesù, dunque una festa religiosa, con tutti i precetti del caso.

Oggi è una ricorrenza particolare: papa Leone XIV chiude alle 9,30 la porta santa in San Pietro, aperta il 24 dicembre 2024 da papa Francesco, poi morto a Pasquetta (il 21 aprile scorso) la cui tomba è in Santa Maria Maggiore (foto). Si chiude stamani il giubileo della speranza, divenuto di fatto anche il giubileo dei due papi.

—–

Di seguito il comunicato:

Martedì 6 Gennaio, arriverà la BEFANA “SOLIDALE” di “ASTE e BILANCIERI”.

L’Automotoclub Storico Città di Bitonto, anche quest’anno consegnerà dei pacchi dono di generi di prima necessità, alla FONDAZIONE OPERA SS. MEDICI.

Il corteo di Auto Storiche dei Soci entrerà puntualmente alle 9,30 nel cortile della BASILICA dove, ogni partecipante consegnerà alla Fondazione il proprio dono.

La “raccolta” anche per quei Soci che non potranno esserci, è già cominciata da alcuni giorni presso la Sede del Club e si preannuncia generosa. Un piccolo “pensiero” che prova ad alleviare le difficoltà quotidiane a chi è meno fortunato. E come ogni anno, gran parte dei Soci ha aderito numerosa.

Una volta nel cortile, ci sarà il collegamento in diretta, su tutto il territorio nazionale in contemporanea con tutti i Club aderenti all’iniziativa, coordinati direttamente dall’ASI, l’Automotoclub Storico Italiano, Federazione di Torino.

Il Presidente del Club Leonardo GRECO ed il proprio Staff, come sempre, coordinerà ogni fase dell’intera mattinata benefica.

A seguire ed in chiusura dell’Evento, ci sarà la benedizione delle Auto.