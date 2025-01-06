rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

3 Maggio 2026
Giornata della libertà di stampa In Italia si commemorano i giornalisti uccisi

Partecipazione, intesa Regione Puglia-Arti Giunta

6 Gennaio 2025
IMG 20200504 203303

Di Nino Sangerardi:

La Giunta regionale ha ratificato lo schema di intesa con l’Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione(ARTI). Per fare? “Progettazione e realizzazione di azioni a sostegno della cultura della Partecipazione”, stante la Legge pugliese sulla partecipazione n.28 del 13 luglio 2017.

Nell’Accordo la Regione definisce le priorità strategiche delle iniziative, mette a disposizione adeguate risorse e capacità professionali tecniche e amministrative e assicura la tempestiva adozione di tutti gli atti necessari alla messa in opera delle attività inerenti il medesimo Accordo, contribuisce alla diffusione dell’idea e alla promozione degli obiettivi previsti; invece ARTI cura la progettazione partecipata della Scuola e la Supervisione delle attività esecutive, mette a disposizione personale dedicato per l’attuazione, le gestione e il monitoraggio, stabilisce le modalità di coinvolgimento delle organizzazioni chiamate a concretizzare le azioni formative della Scuola assicurandone la governance, gestisce gli aspetti amministrativi e finanziari connessi agli interventi delle Università pugliesi e /o altre associazioni coinvolte nella realizzazione delle mansioni formative, attiva “in via sperimentale un servizio di assistenza dedicato agli Uffici regionali che progettano e creano nuovi percorsi di partecipazione per la costruzione delle politiche”.

Per mettere in pratica la convenzione verrà costituito, presso la Regione Puglia, il Comitato di Indirizzo composto da Regione( dirigente Struttura speciale comunicazione istituzionale, responsabile Comunicazione esterna e funzioni dell’Ufficio partecipazione, responsabile pianificazione strategica e coordinamento delle attività di comunicazione del Programma regionale Puglia FSER-FSE 2021-2027), e da ARTI( direttore amministrativo, responsabile del Progetto).

Il Comitato provvede a svolgere funzioni di indirizzo per garantire l’efficacia e l’efficienza dell’intervento, monitorare l’espletamento delle azioni programmate, approvare eventuali modifiche al Piano operativo .

In merito al costo complessivo degli impegni progettuali è stimato pari a 210.000,00 euro, a titolo di contributo della Regione alle spese sostenute da ARTI, suddiviso in questo modo:

 

– personale interno ARTI                                                                     10.000,00 euro

 

-forniture dei servizi, consulenti, promozione e comunicazione         80.000,00 euro

 

-azioni formative affidate alle Università e/o altre organizzazioni

coinvolte                                                                                             120.000,00 euro.

 

 

Durata dell’Accordo tra Regione e Arti? Sedici mesi a decorrere  dalla data di sottoscrizione dell’atto.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

l100750213320 tml668590913281 237126309077 1750089592398511

Gita scolastica ad Ostuni, vodka nella borraccia: sedicenne marchigiana in coma etilico

CAMPI GRANO GRAVINA POGGIORSINI FOTO SANGERARDI

Le risorse possibili per un anno sono già state consumate tutte in Italia: oggi overshoot day. Coldiretti Puglia: sprechi e consumo di suolo È trascorso solo un terzo del 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione