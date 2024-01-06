In serata la festa è chiusa dalla speleobefana che si cala dalla facciata della basilica di San Martino. La giornata di festa inizia peraltro con l’iniziativa di stamani e prosegue con quella nel pomeriggio.

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Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca:

Si svolgerà sabato 6 gennaio “Passeggiata a 6 zampe con la Befana” al canile comunale. I cancelli della struttura di contrada Paglieroni si apriranno dalle 10,00 alle 12,30 per consentire agli amanti degli amici a quattro zampe di fare con loro una passeggiata. Ad accoglierli troveranno le volontarie del canile che forniranno loro i guinzagli.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Social Point Odv col patrocinio dell’Amministrazione Comunale e ha come obiettivo quello di promuovere la familiarizzazione fra cani e cittadini sia per il benessere dei cani sia per incentivare le adozioni. Nel 2023 i cani che hanno trovato una famiglia sono stati complessivamente 153, nel 2022 150 e nel 2021 140.

“Ringrazio le volontarie per il lavoro che svolgono ogni giorno, prendendosi cura dei cani ospiti del canile e svolgendo una efficace opera di sensibilizzazione al fine di favorire le adozioni. Purtroppo sono numerosi i cani abbandonati, spesso intere cucciolate lasciate nelle campagne, che vengono accolti dal canile comunale. Molti cani – ha sottolineato l’Assessore all’Ambiente Pasqualina Castronuovo – trovano una casa e una famiglia grazie alle tante iniziative come quella del giorno dell’Epifania, compensando i numerosi ingressi di randagi e trovatelli. Il 2023 si chiude con un numero di adozioni particolarmente rilevante ma anche con un altro motivo di soddisfazione, il coinvolgimento di due trovatelle nel progetto pionieristico della Regione Puglia di addestramento dei cani a fiutare tempestivamente il batterio della Xylella. Due cani abbandonati avranno una funzione importante di grande utilità per il territorio e per il nostro patrimonio rurale e agricolo”.

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Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:



Torna la Calata dei Magi a Martina Franca, l’evento che celebra il giorno dell’Epifania con la venuta dei Magi, in un clima di grande festa soprattutto per i piccoli. L’iniziativa è organizzata dalla parrocchia Regina Mundi e quest’anno, giunta alla sua terza edizione, è in collaborazione con la parrocchia di Cristo Re dalla quale si parte alle ore 18 del 6 gennaio. Il corteo, formato da stelline, angioletti, attori e comparse che interpretano i personaggi storici dell’epoca di Gesù, al seguito dei Magi che giungono da Oriente per trovare e adorare il Re Bambino, si muoverà lungo Corso Italia per poi svoltare in Corso Messapia e procedere sino a Regina Mundi, dinanzi al presepe allestito sul sagrato della chiesa. Una grande stella guida la speciale processione, i Magi incontreranno Erode e procederanno a cavallo in un percorso lungo il quale saranno distribuite caramelle e cioccolate per i bambini.

Nell’ultimo tratto il clima festoso, allietato anche dall’esibizione in cammino degli sbandieratori storici del gruppo San Basilio di Oria, si trasformerà in meditazione. Il corteo diventerà infatti una fiaccolata di preghiera per implorare la pace in medio oriente e in tutte le parti del mondo oltraggiate dalle guerre. << L’iniziativa nasce dal voler vivere un momento bello e festoso con i nostri bambini e con le famiglie attraverso il corteo che, quest’anno, assumerà anche il valore di preghiera nella fiaccolata conclusiva che va verso il Principe della pace – dichiara don Martino Mastrovito, parroco di Regina Mundi – L’Epifania per noi cattolici, in sé, è la manifestazione di Gesù come “luce” di tutte le genti. Quella del 6 gennaio è la prima e ha un profondo legame con la Pasqua di Resurrezione. Il giorno dell’Epifania, nelle chiese di tutto il mondo, si annuncia il calendario con le celebrazioni annuali di cui culmine è proprio il triduo pasquale>>. La direzione artistica della Calata dei Magi è a cura della Compagnia Le Quinte e del regista Pasquale Nessa e diversi sono state le associazioni e gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa. Per la comunità di Regina Mundi, che da tre anni vive particolarmente anche la Via Crucis con la rappresentazione storica vivente, il collegamento dell’arrivo dei Magi con la Pasqua è particolarmente sentito. << Quest’anno inoltre abbiamo pensato che sarebbe stata una bella cosa provare a fare rete – aggiunge don Martino – e ringrazio di cuore Padre Paolo, parroco di Cristo Re, per aver accolto subito e con entusiasmo il nostro invito >>.

In caso di maltempo, il corteo sarà rinviato e maggiori info saranno comunicate sui canali social della parrocchia.