Di seguito un comunicato diffuso da Agipro:



I biglietti della Lotteria Italia 2023 venduti in Puglia hanno raggiunto il totale di 274.300, per un aumento del 9,5% rispetto ai 250.400 dello scorso anno. I dati, riferisce agipronews, mostrano una crescita delle vendite in tutte e sei le province pugliesi. Spicca con 86.720 tagliandi venduti Bari, che tuttavia ha registrato l’aumento meno marcato, pari al 7,1%. Seguono Foggia, con 58.480 biglietti (+11,9%) e Lecce, a quota 51.440, provincia con la crescita più significativa (+13,8%). Bilancio nettamente positivo rispetto alla passata edizione anche nel resto della regione: Barletta conta 28.620 tagliandi (+7,5%), Taranto 27.450 (+7,6%) e Brindisi 21.590 (+9%). A livello nazionale sono oltre 6,7 milioni i biglietti venduti, un dato in crescita dell’11% rispetto allo scorso anno, quando furono staccati circa 6 milioni di tagliandi. L’incremento delle vendite conferma il legame degli italiani con questo gioco così tradizionale a cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha accomunato, da alcuni anni, il progetto “Disegniamo la fortuna”, un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.