Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 06 gennaio 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 524
Provincia di Bat: 114
Provincia di Brindisi: 192
Provincia di Foggia: 189
Provincia di Lecce: 379
Provincia di Taranto: 225
Residenti fuori regione: 17
Provincia in definizione: 4
18.853
Persone attualmente positive
253
Persone ricoverate in area non critica
18
Persone in terapia intensiva
1.578.435
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 514.048
Provincia di Bat: 134.830
Provincia di Brindisi: 153.771
Provincia di Foggia: 223.917
Provincia di Lecce: 341.466
Provincia di Taranto: 216.431
Residenti fuori regione: 16.933
Provincia in definizione: 5.350