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4 Maggio 2026
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Puglia: 1606746 positivi a test corona virus, incremento di 1644 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

6 Gennaio 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 06 gennaio 2023

1.644

Nuovi casi

8.648

Test giornalieri

5

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 524
Provincia di Bat: 114
Provincia di Brindisi: 192
Provincia di Foggia: 189
Provincia di Lecce: 379
Provincia di Taranto: 225
Residenti fuori regione: 17
Provincia in definizione: 4
18.853

Persone attualmente positive

253

Persone ricoverate in area non critica

18

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.606.746

Casi totali

13.531.117

Test eseguiti

1.578.435

Persone guarite

9.458

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 514.048
Provincia di Bat: 134.830
Provincia di Brindisi: 153.771
Provincia di Foggia: 223.917
Provincia di Lecce: 341.466
Provincia di Taranto: 216.431
Residenti fuori regione: 16.933
Provincia in definizione: 5.350

 

 

 

 

 

 


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