Monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di Sanità: Lazio, Puglia ed Umbria a rischio alto per contagi ed ospedalizzazioni riguardo al corona virus. Dodici regioni a rischio moderato, tre a rischio basso.
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